В Кяльбаджаре появятся два жилых квартала
В Кяльбаджарском районе стартует проектирование 3-го и 4-го жилых кварталов.
Как сообщает в пятницу Day.Az, в связи с этим Служба восстановления, строительства и управления в Кяльбаджарском районе завершила соответствующую работу.
Так, ведомство поручила ООО "ТК Project" проектные работы по обоим жилым кварталам района и заключила с ним договор.
Согласно договору, компании было выплачено в общей сложности 3 миллиона манатов.
До конца этого года планируется завершить проектные работы.
