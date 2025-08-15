https://news.day.az/world/1774187.html В Сербии не утихают беспорядки - ВИДЕО В Сербии вчера вечером антиправительственные протесты вновь переросли в беспорядки и столкновения с полицией. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Ранее сообщалось, что в Сербии началась новая волна антиправительственных акций протеста. В ходе беспорядков пострадали десятки человек, в том числе и полицейские.
