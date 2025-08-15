Назван тип людей, для которых курение смертельно опасно

Даже у бывших и нынешних курильщиков с нормальными показателями легочной функции повышенная "хрупкость" организма связана с резким ростом риска тяжелых респираторных обострений и смерти. К такому выводу пришли исследователи из Brigham and Women's Hospital и Гарвардской медицинской школы.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, работа опубликована в журнале Aging-US.

Хрупкость - это синдром, при котором организм теряет физиологические резервы и хуже справляется с нагрузками и болезнями. Чаще всего он встречается у пожилых людей и проявляется снижением силы, выносливости и уровня физической активности, что делает человека более уязвимым даже к относительно легким заболеваниям.

В исследовании приняли участие более 2,6 тыс. человек в возрасте 45-80 лет с историей курения не менее 10 лет. На втором этапе наблюдения всех участников разделили на три группы - "крепкие", "предхрупкие" и "хрупкие" - и отслеживали их здоровье в течение примерно трех лет. За это время фиксировались эпизоды резкого ухудшения дыхания и смертность.

Выяснилось, что у "хрупких" участников вероятность тяжелых или частых дыхательных атак была в 3-5 раз выше, чем у "крепких", причем этот эффект наблюдался даже при отсутствии хронических заболеваний легких. Люди в стадии "предхрупкости" также имели повышенные риски осложнений.

Ученые обнаружили и биологическое подтверждение этой уязвимости: у "хрупких" испытуемых ускоренными темпами шло старение организма, что показал ДНК-тест DunedinPACE. Это указывает на то, что хрупкость отражает более глубокие возрастные изменения.

Авторы считают, что простые тесты на хрупкость могут стать эффективным инструментом раннего выявления проблем у курильщиков и бывших курильщиков, позволяя вовремя проводить профилактику и снижать смертность.