Стало известно, сколько продлится строительство нового тоннеля в бакинском метро

ЗАО "Бакинский метрополитен" приступает к подготовительным работам по строительству почти 200-метрового тоннеля, который соединит перегон "Джафар Джаббарлы" - "Низами".

Как сообщает Day.Az, об этом заявили в ЗАО "Бакинский метрополитен".

Отмечается, что в рамках подготовительных работ будут проведены раскопки в двух зонах вокруг станции "28 Мая":

"Одна строительная площадка расположена перед станцией, другая - за ней, на парковке в месте пересечения улиц Сулеймана Рагимова и Мирали Гашгая".

Подчеркивается, что территория будет ограждена с соблюдением норм и правил безопасности:

"В сложных геологических условиях с применением всех современных стандартов начнется бурение шахт диаметром около 12 метров. После достижения необходимой глубины - более 30 метров - от шахт будут проложены малогабаритные подходные тоннели к основным. На этом процесс бурения шахт завершится".

По информации ведомства, эти работы продлятся 4-5 месяцев. Движение поездов в метро не будет нарушено, пассажиры смогут пользоваться подземкой в привычном режиме. Проводимые раскопочные работы также не повлияют на движение автобусов и график работы железной дороги.