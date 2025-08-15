https://news.day.az/world/1774215.html

Сотни человек пропали в Гвинее - ВИДЕО

Сотни человек пропали без вести после наводнения в городе Сигири в Гвинее. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Ущерб, наносимый домохозяйствам вследствии наводнений стал намного более сильным, чем ранее, а последствия наводнений теперь ощущаются местными жителями многие годы.