Сотни человек пропали в Гвинее - ВИДЕО
Сотни человек пропали без вести после наводнения в городе Сигири в Гвинее.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Ущерб, наносимый домохозяйствам вследствии наводнений стал намного более сильным, чем ранее, а последствия наводнений теперь ощущаются местными жителями многие годы.
