Президент Ильхам Алиев: Отрадно, что отношения между Азербайджаном и Конго развиваются по восходящей линии

Отрадно, что отношения между Азербайджаном и Конго развиваются по восходящей линии и наполняются новым содержанием. Два Ваших визита в нашу страну в прошлом году придали значительный импульс расширению сотрудничества.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, говорится в поздравительном письме Президента Азербайджана Ильхама Алиева Президенту Конго Дени Сассу-Нгессо по случаю 65-й годовщины независимости Республики Конго.

"Дружеские отношения, сложившиеся в настоящее время между Азербайджаном и Конго, создали благоприятную почву и возможности для развития взаимовыгодного сотрудничества в политической, экономической, гуманитарной и других сферах.

Уверен, что мы и впредь будем прилагать совместные усилия для укрепления отношений между Азербайджаном и Конго, углубления нашего сотрудничества на двусторонней и многосторонней основе.

В этот праздничный день желаю Вам крепкого здоровья, счастья, успехов в делах, народу Конго - постоянного благополучия и процветания", - отметил Президент Ильхам Алиев.