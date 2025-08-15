Эксперты криптобиржи заявили о приближении альтсезона

Эксперты криптобиржи Coinbase спрогнозировали начало полномасштабного альтсезона в сентябре 2025 года.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ со ссылкой на издание The Block, на это указывают падение доминирования биткоина, рост капитализации других криптоактивов и растущий интерес к Ethereum. Ключевой тезис статьи от Coinbase - рынок сигнализирует о переходе к полномасштабному альтсезону в сентябре 2025 года. На это указывают ряд факторов, передает Day.Az.

Однако, индекс альтсезона от CoinMarketCap находится на уровне 45 пунктов, что ниже порогового значения, указывающего на начало этого периода, - 75.

Такое сдержанное значение этого показателя на фоне роста капитализации сектора альткоинов, на более чем 50% с начала июля, до 1,4 трлн долларов, обусловлено растущим интересом к Ethereum. Последнее вызвано, в свою очередь, активностью компаний по управлению казначействами, а также популярностью стейблкоинов и токенизированных активов реального мира (RWA).

Также в Coinbase указали на падение доминирования биткоина. Если в мае этот показатель держался на уровне в 65%, то в августе просел до 59%, говорится в отчете.

На момент подготовки материала уровень доминирования биткоина находится на отметке в 59,3%.

Анализ Coinbase подкреплен как макроэкономическими факторами, так и ожиданиями дальнейших изменений в нормативном поле. К первым относится, например, тот факт, что глобальный индекс денежной массы М2 указывает на потенциальный приток ликвидности на рынок в конце III квартала или в начале IV квартала 2025 года.

Вместе с тем в фондах денежного рынка США находится около 7,2 трлн долларов. В апреле остатки денежных средств сократились на 150 млрд долларов, но с июня выросли на более чем 200 млрд долларов. При этом на крипторынке наблюдался рост, что противоречит обратной корреляции между этими показателями.

В Coinbase считают, что указанный капитал является упущенной выгодой ввиду ряда факторов, включая обеспокоенность касательно рецессии в США. Однако смягчение политики Федеральной резервной системы в сентябре, на что указывают прогнозы, может снизить популярность фондов денежного рынка и высвободить ликвидность.

Это рост популярности стейблкоинов, вызванный их легализацией, а также растущий спрос на Ethereum указывают на то, что свободный капитал перетечет именно в альткоины, заявили эксперты. При этом вырастет, вероятно, весь сектор, а не только вторая по капитализации криптовалюта.

На это указывает более высокая бета-доходность некоторых альткоинов относительно Ethereum. Это, в частности, ARB, ENA, LDO и OP.