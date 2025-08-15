Ирина Зарецка об успехе на Всемирных играх

Титулованная азербайджанская каратистка Ирина Зарецка выиграла первую медаль на международной арене после того, как стала матерью.

На днях вице-чемпионка Олимпиады-2020 в Токио завоевала серебряную награду на Всемирных играх в Чэнду (Китай). Примечательно, что призером соревнования Зарецка стала на глазах своей годовалой дочери, которая сопровождает мать почти на все крупные старты.

В эксклюзивном интервью İdman.biz Ирина Зарецка рассказала о недавнем успехе на Всемирных играх, поддержке со стороны дочери и дальнейших планах, передает Day.Az.

- Это ваша первая медаль после рождения ребенка. Какие чувства испытываете?

- Действительно, это первая медаль столь крупного соревнования после того, как я стала матерью. Конечно, переполняет гордость за проделанную работу. Я вновь в мировом топе. Не могу не радоваться тому, в какой форме подошла к Всемирным играм. Все это показывает, насколько профессионально я отношусь к своему делу и какие у меня амбиции.

- Какой поединок на Всемирных играх вам запомнился больше всего?

- На Всемирных играх не было проходных боев, так как все соперницы - это топ мирового каратэ. Чтобы попасть на эти соревнования, необходимо было завоевать лицензию. Поэтому в каждой весовой категории выступали лучшие восемь спортсменок мира.

Больше всего мне запомнились два поединка - против индонезийки, которую я победила со счетом 10:0, а также полуфинальный бой с японкой, завершившийся досрочно со счетом 11:3. Кстати, каратистку из Индонезии я побеждала еще на чемпионате мира 2023 года, тогда выиграла со счетом 5:5, а теперь - 10:0. Это действительно вдохновляет. Значит, я двигаюсь в правильном направлении.

Что касается проигранного финала: уже после пересматривала запись и видела, в какой хорошей форме находилась. Просто были допущены тактические ошибки, которые легко исправить.

- После успеха на Всемирных играх вы публиковали в соцсетях трогательные фото с вашей дочерью. Впервые выступаете в ее присутствии?

- Это не первый турнир в присутствии дочки. До этого уже были два этапа Премьер-лиги в Египте и Марокко, когда ей было восемь месяцев. Для меня эти турниры были разогревочными. Тогда дочь впервые получила возможность вживую познакомиться с каратэ и увидеть, какая у нее крутая мама.

Не могу сказать, как она реагировала на мое выступление, так как находилась вместе с мужем на трибунах. Наверное, болели и переживали за меня (улыбается). Я же была сконцентрирована на поединках.

Но Мия всегда очень эмоционально реагирует на соревнования. Когда мы болели за наших друзей, она кричала "кия", делала удары. Она также часто присутствует на моих тренировках, и ей очень нравится этот вид спорта. А мне нравится, что ей нравится.

- Насколько сложно было набирать форму после декретного отпуска?

- Вообще беременность - достаточно тяжелый процесс как в физическом, так и в моральном плане. Считаю, что всем женщинам за это нужно отдать должное. А для того чтобы набрать форму после декрета, действительно понадобилось немало сил, времени и упорства. Но у меня с мужем и тренером был четкий план, и, как видите, наш профессиональный подход позволил показать результат мирового уровня. Горжусь, что смогла пройти этот путь.

Кстати, на пути восстановления после декрета я хочу отдельно поблагодарить своего тренера и наставника Яшара Баширова - он, как и всегда, верит в меня и поддерживает на протяжении всего пути. Жалко, что он не смог присутствовать на Всемирных играх, потому что знаю: его авторитет в мировой федерации каратэ очень высокий, и, возможно, это добавило бы мне еще больше уверенности в выступлении.

И, конечно же, хочу поблагодарить президента Федерации Ульви Гулиева за то, что он доверяет моему профессионализму и поддерживает меня.

- Какие у вас дальнейшие планы?

- Сейчас нам предстоит подготовка к чемпионату мира, который пройдет в конце ноября. Также запланированы выступления на Играх СНГ и Исламских играх. Так что планов достаточно много, и все они амбициозны.