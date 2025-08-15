Встреча в Вашингтоне открыла новые возможности для Азербайджана и США

Подписание Соглашения о стратегическом партнерстве между Соединенными Штатами и Азербайджаном, вместе с заявлением о прочном мире между Азербайджаном и Арменией и соглашением по Международной дороге мира и процветания имени Трампа (TIRPP), стало историческим поворотом в подходе США к Азербайджану за последние десятилетия.

Об этом сказал Day.Az экс-посол США в Азербайджане Мэтью Брайза.

"Многие в Вашингтоне долгие годы воспринимали Азербайджан как страну, которую "необходимо сдерживать или наказывать", исходя из ошибочного представления о том, что именно он был агрессором против Армении. На самом же деле страна лишь стремилась восстановить собственную территориальную целостность. Новое соглашение о стратегическом партнерстве ясно демонстрирует, что администрация президента Трампа отказалась от этого устаревшего взгляда и теперь рассматривает Азербайджан как ценного стратегического партнера. И не только в сфере энергетики, которая традиционно была основой интересов США в стране наряду с вопросами политических и экономических свобод и безопасности (включая ключевую роль Азербайджана в транспортных маршрутах в Афганистан), но и в более широких направлениях - например, в развитии искусственного интеллекта или транспортных проектах вроде Зангезурского коридора. Это серьезно меняет восприятие Азербайджана - из образа "проблемы", сформированного во многом диаспорной пропагандой, в образ надежного партнера", - отметил Брайза.

Экс-посол пояснил, что в американской внешней политике страны условно делятся на 2 группы - те, кто помогает решать проблемы, и те, кто эти проблемы создает.

"Азербайджан, как мы знаем, относится к первой категории. Администрация Байдена также предпринимала шаги для улучшения отношений с Баку. Были многочисленные обсуждения между госсекретарем Блинкеном и Президентом Ильхамом Алиевым, направленные на продвижение мирного процесса. Однако в сентябре 2023 года, когда Азербайджан провел антитеррористическую операцию - точечную, ограниченную по масштабу и нацеленную исключительно на военные объекты, при которой не пострадал ни один мирный житель - пропагандистская кампания привела многих в Вашингтоне к искаженной оценке событий, в том числе к ложным обвинениям в "этнических чистках". Часть проблемы заключалась в том, что многие в администрации США исходили из того, что Азербайджан не прибегнет к силе. Когда же операция была проведена, они испугались внутренней политической реакции в Вашингтоне и отошли от курса на сближение. Это была серьезная ошибка", - подчеркнул наш собеседник.

По его словам, сегодня отношения между США и Азербайджаном вышли за рамки тех разногласий.

"В целом это по-настоящему исторический момент в отношениях между Баку и Вашингтоном. Настолько близких наши страны еще никогда не были. Теперь важно превратить заявленные намерения в реальность через конкретные совместные проекты", - заключил Мэтью Брайза.