https://news.day.az/world/1774169.html Названо время начала переговоров Путина и Трампа на Аляске Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Анкоридже начнется в пятницу в 22:00 по московскому времени. Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, такая информация следует из графика американского лидера, распространенного пресс-службой Белого дома.
В графике также указано, что в 18:45 по бакинскому времени Трамп отправится из Белого дома в Анкоридж на Аляске.
Отметим, что саммит Россия - США состоится на Аляске 15 августа.
Планируется, что на мероприятии будут обсуждаться вопросы экономического сотрудничества России и Соединенных Штатов. Однако центральной темой встречи будет урегулирование украинского кризиса.
