Названо время начала переговоров Путина и Трампа на Аляске

Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Анкоридже начнется в пятницу в 22:00 по московскому времени.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, такая информация следует из графика американского лидера, распространенного пресс-службой Белого дома.

В графике также указано, что в 18:45 по бакинскому времени Трамп отправится из Белого дома в Анкоридж на Аляске.

Отметим, что саммит Россия - США состоится на Аляске 15 августа.

Планируется, что на мероприятии будут обсуждаться вопросы экономического сотрудничества России и Соединенных Штатов. Однако центральной темой встречи будет урегулирование украинского кризиса.