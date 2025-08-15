Дорожная полиция обратилась к водителям

Наблюдается рост числа жителей столицы, которые в связи с летними каникулами или сезоном отдыха по выходным отправляются в другие города и районы страны. К сожалению, малейшая невнимательность на дорогах нередко приводит к трагическим авариям с тяжелыми последствиями.

Как сообщает Day.Az, об этом говорится в обращении Министерства внутренних дел к водителям.

В МВД призвали соблюдать следующие правила безопасности, чтобы снизить риски и предотвратить несчастные случаи.

"Перед поездкой проверяйте техническое состояние автомобиля; не садитесь за руль в нетрезвом состоянии; используйте ремень безопасности; не превышайте скоростной режим; выбирайте скорость в соответствии с типом дороги и погодными условиями; соблюдайте безопасную дистанцию до впереди идущего автомобиля; выполняйте обгон в соответствии с правилами; избегайте использования телефона и любых отвлекающих факторов; по возможности выезжайте в ранние часы.

Всегда есть два выбора: либо вы соблюдаете правила дорожного движения и благополучно достигаете пункта назначения, либо, игнорируя их, приближаетесь к последнему пункту своего пути. Не забывайте, что аварии происходят не случайно, а из-за небрежности и безответственности водителей. Ваша судьба и судьба ваших близких - в ваших руках. Соблюдайте правила дорожного движения и безопасности, не подвергайте жизнь опасности!", - говорится в обращении.