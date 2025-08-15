https://news.day.az/world/1774196.html Казахстан обошел Россию Казахстан впервые обошел Россию по ВВП на душу населения среди стран СНГ- $14,7 тыс. против $14,6 тыс. в 2025 году. Об этом свидетельствуют данные Международного валютного фонда (МВФ), передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru. В 2024 году Россия опережала Казахстан по данному показателю ($14,7 тыс. против $14,1 тыс.).
Казахстан обошел Россию
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре