Казахстан обошел Россию

Казахстан впервые обошел Россию по ВВП на душу населения среди стран СНГ- $14,7 тыс. против $14,6 тыс. в 2025 году. Об этом свидетельствуют данные Международного валютного фонда (МВФ), передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru. В 2024 году Россия опережала Казахстан по данному показателю ($14,7 тыс. против $14,1 тыс.).