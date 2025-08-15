К Земле приближается астероид размером с самолет

Астероид 2025 PM относят к категории опасных, но, несмотря на пролет вблизи Земли, "вероятность его захвата планетой очень мала".

Как сообщает АЗЕРТАДЖ со ссылкой на Newsweek, в конце этой недели рядом с Землей пролетит астероид 2025 PM диаметром 50 метров. В воскресенье, 17 августа, в 13:03 по бакинскому времени он пройдет на расстоянии около одного диаметра лунной орбиты от Земли, передает Day.Az.

О приближении небесного тела предупредили и в Лаборатории реактивного движения NASA. Отмечается, что по размеру 2025 PM сопоставим с самолетом, он приблизится к Земле на максимально близкое расстояние - больше 1 млн километров. Jerusalem Post сравнивает астероид с тремя тираннозаврами, каждый из которых мог весить до 15 тонн, но при этом отмечает, что масса 2025 PM неизвестна.

NASA также следит за астероидом 2025 PR1 диаметром около 16,7 метров, который приблизится к Земле в субботу на 980 тыс. километров.

В Лаборатории солнечной астрономии сообщили, что 2025 PM входит в число опасных астероидов благодаря необычно близкому сближению с планетой (к этой категории относят тела, сближающиеся с Землей на расстояние ближе 10 диаметров лунных орбит). Пролет тела большего размера на сравнимом расстоянии ожидается в этом году еще один раз, в конце сентября.

2025 PM относится к группе Апполонов, то есть околоземных астероидов, орбиты которых пересекают земную орбиту с внешней стороны, его обнаружили 1 августа. Характеристики объекта пока слабо изучены, скорее всего, он представляет собой каменную глыбу без следов летучих веществ, сообщили в лаборатории. Несмотря на пролет вблизи Земли, "вероятность его захвата планетой очень мала", отметили ученые, он может изменить траекторию только при столкновении с другим небесным телом.

В июле ученые предупредили, что в апреле 2029 года к Земле на расстояние 32 тыс. км приблизится астероид Апофис размером 375 м в диаметре. Небесное тело смогут увидеть невооруженным глазом около 2 млрд человек, проживающих в Европе, Африке и Азии.