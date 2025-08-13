В Индии слон растоптал попытавшегося сделать с ним селфи туриста

Слон атаковал попытавшегося сделать с ним селфи туриста в Индии. Инцидент попал на видео, опубликованное в соцсети X, на него обратил внимание портал PetaPixel, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Уточняется, что нападение дикого животного произошло в воскресенье, 10 августа, в заповеднике тигров Бандипур в индийском штате Карнатака. Турист из Кералы вышел из машины, чтобы запечатлеть на фото себя со слоном, но тот отреагировал агрессивно.

На размещенных в сети кадрах видно, как зверь нападает на мужчину, валит его на землю и топчет ногами. После этого слон уходит, оставив раненого индийца на земле. Пострадавшего доставили в больницу с серьезными травмами.