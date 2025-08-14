В Шамахы перевернулся автомобиль

- есть погибший, много раненых

На территории Шамахинского района произошло дорожно-транспортное происшествие. В результате аварии 9 человек - 4 мужчины и 5 женщин - с травмами различной степени тяжести были госпитализированы в отделение неотложной помощи Шамахинской районной центральной больницы.

В ответ на запрос агентства Day.Az в TƏBİB сообщили, после оказания необходимой медицинской помощи двое пострадавших были отпущены домой для амбулаторного лечения.

Женщина 1983 года рождения была переведена в Научно-исследовательский институт травматологии и ортопедии для специализированного медицинского лечения.

Лечение остальных пострадавших продолжается в отделении неотложной медицинской помощи.