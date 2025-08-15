Выросло число людей, давших согласие на посмертное донорство в Азербайджане

В Азербайджане общее число людей, пожертвовавших свои органы, достигло 450 человек.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в Центре органного донорства и трансплантации Министерства здравоохранения в ответ на запрос Trend.

Отмечается, что благодаря масштабным информационно-просветительским мероприятиям, проводимым Министерством здравоохранения в сфере донорства органов и трансплантации, за последние шесть месяцев в стране наблюдается рост числа людей, выразивших согласие на посмертное донорство.

"Так, по информации, предоставленной 10 дней назад, этот показатель составлял 400 человек. Согласно данным Координационного центра по донорству органов и трансплантации Минздрава, в настоящее время общее число доноров достигло 450 человек. Министерство продолжает просветительскую работу и призывает граждан принять это благородное решение", - говорится в сообщении.