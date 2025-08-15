В Стамбуле задержаны десятки человек

- в том числе и мэр

Стамбульская полиция задержала 42 человека по подозрению в коррупции, в том числе мэра центрального района Бейоглу Инана Гюнея, передает Day.Az со ссылкой на mk-turkey.ru.

Задержания проведены на основе решения местной прокуратуры, сообщают турецкие СМИ.

СМИ отмечают, что это уже девятая волна операций в рамках расследования прокуратурой дел о махинациях в мэрии Стамбула, которые были начаты с задержания оппозиционного мэра города Экрема Имамоглу.

Имамоглу был задержан 19 марта этого года по обвинению в коррупции и связях с террористами и арестован 23 марта по решению суда.