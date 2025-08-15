https://news.day.az/world/1774193.html В Стамбуле задержаны десятки человек - в том числе и мэр Стамбульская полиция задержала 42 человека по подозрению в коррупции, в том числе мэра центрального района Бейоглу Инана Гюнея, передает Day.Az со ссылкой на mk-turkey.ru. Задержания проведены на основе решения местной прокуратуры, сообщают турецкие СМИ.
В Стамбуле задержаны десятки человек - в том числе и мэр
Стамбульская полиция задержала 42 человека по подозрению в коррупции, в том числе мэра центрального района Бейоглу Инана Гюнея, передает Day.Az со ссылкой на mk-turkey.ru.
Задержания проведены на основе решения местной прокуратуры, сообщают турецкие СМИ.
СМИ отмечают, что это уже девятая волна операций в рамках расследования прокуратурой дел о махинациях в мэрии Стамбула, которые были начаты с задержания оппозиционного мэра города Экрема Имамоглу.
Имамоглу был задержан 19 марта этого года по обвинению в коррупции и связях с террористами и арестован 23 марта по решению суда.
