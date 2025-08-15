https://news.day.az/world/1774171.html Лагерь мигрантов у мэрии Парижа - ВИДЕО У мэрии Парижа развернулся лагерь мигрантов. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. На опубликованных кадрах видно, как десятки человек расположились прямо перед зданием, обустроив временное жильё и живут прямо там. Представляем вашему вниманию данное видео:
