Гороскоп на 15 августа

Сегодня гороскоп обещает очень благоприятный день для того, чтобы привести в порядок свои дела и отношения. Если в последние дни у вас возникли какие-либо трения с окружающими, то сейчас лучший момент для того, чтобы достичь взаимопонимания и уладить ссору. Звезды подсказывают, что несмотря на повышенную эмоциональность, и вам, и окружающим завтра будет легче сохранить равновесие и найти с собеседником общие интересы. Воспользуйтесь этим, чтобы завязать интересные знакомства и контакты. Ну а особенно благоприятным этот день обещает быть для влюбленных, передает Day.Az со ссылкой на 1001goroskop.ru.

Овен

Сегодня день обещает порадовать Овна приятными сюрпризами. Во всем, за что бы он ни взялся, удача обещает быть на его стороне, особенно в том, что связано с любовными делами и финансами. Вполне вероятно, день порадует его хорошей прибылью, удачной покупкой, подарком или романтической встречей. Чтобы проверить это, Овну завтра достаточно не сидеть в четырех стенах: знакомьтесь, влюбляйтесь, назначайте свидание, занимайтесь бизнесом и шоппингом!

Телец

Сегодня в Тельце проснутся лидерские задатки! День наделяет его способностью быстро принимать решения, брать за них ответственность и организовывать окружающих для того, чтобы претворять эти решения в жизнь. Все это будет удаваться Тельцу без особого труда: окружающие охотно поддержат его во всех начинаниях. Так что звезды гороскопа советуют завтра Тельцу смело брать инициативу в свои руки, ведь если не он, то кто же?

Близнецы

Сегодня Близнецам необходимо держать дистанцию с окружающими, не позволяя сесть себе на шею. Звезды гороскопа предупреждают их о том, что кто-то может беззастенчиво пытаться манипулировать Близнецами в своих интересах или же обременять их бесконечными просьбами. Такой уж это день, что Близнецы своей уступчивостью будут буквально провоцировать в людях эксплуататорские замашки! Так что придется им либо провести этот день подальше от всех, либо упорно отбиваться от навязчивых просителей.

Рак

Сегодня Рак будет тонко чувствовать все, что вокруг, в первую очередь - людей, которые находятся с ним рядом. Для него не составит труда представить себя на месте собеседника, посмотрев на мир с его колокольни. Благодаря этому, Рак завтра будет прекрасным слушателем и не менее прекрасным рассказчиком. День наделяет его развитой интуицией, творческими способностями и буйной фантазией. А вот логические выводы и расчеты будут даваться Раку с огромным с трудом.

Лев

Сегодня гороскоп предвещает Льву неплохой день, когда он будет склонен смотреть на жизнь философски. Что ж, иногда это единственно правильный подход к вещам, которые не можешь изменить. Даже если не все у Льва будет складываться гладко, его невозмутимость и чувство юмора помогут ему не драматизировать ситуацию или даже повернуть ее в свою пользу. При этом, что бы ни произошло, поколебать спокойствие Льва завтра будет трудно.

Дева

Сегодня общение и информация необходимы Деве как воздух! Чем больше вокруг нее людей, тем лучше, причем не так уж важно, друзья это, коллеги или посторонние: Дева со всеми найдет общий язык. Благодаря своей коммуникабельности, у Девы завтра есть шанс завести интересное или полезное знакомство, новое хобби, стать обладателем нужной информации. Другими словами, гороскоп склоняет ее сочетать приятное с полезным, в полном соответствии с поговоркой: "Общение работает на тех, кто работает на него".

Весы

Сегодня гороскоп склоняет Весы манипулировать людьми, впрочем, окружающие и сами будут охотно плясать под их дудку. Причем Весы будут убеждены, что проделывают это не ради личной выгоды, а ради общих целей - к примеру, для работы или на благо семьи. Чтобы добиться желаемого, Весы завтра могут использовать не только свой дар убеждения, но и свои связи, слухи и другие тайные рычаги - все это поможет им добиться результатов. Главное, чтобы игра в "серого кардинала" не велась слишком уж всерьез.

Скорпион

Сегодня Скорпион имеет шанс прочувствовать на себе справедливость поговорки: "Все хорошо в меру"! День склоняет его к умеренности во всем - в делах, в поступках, в еде, в разговорах, в любви. В любых вопросах, которые Скорпион завтра будет решать, ему стоит выбрать золотую середину, ну а если вопрос спорный - поискать компромисс. Только тогда результат его не разочарует. Если же Скорпион завтра начнет рубить с плеча, то рискует, что от его проектов и планов останутся только мелкие щепки.

Стрелец

Сегодня ситуация может потребовать от Стрельца поддержать кого-то из окружающих, оказать помощь, выслушать или дать совет. Более того, Стрелец и сам будет настроен альтруистически, так что даже если к нему не обратятся за помощью, он способен сам ее предложить. День наделяет Стрельца желанием заботиться, защищать и опекать, делая его отличным слушателем и психоаналитиком. Единственное "но": в любви завтра забота Стрельца может проявляться слишком уж активно. Старайтесь, чтобы она не превратилась в навязчивость.

Козерог

Сегодня Козерог будет не прочь покомандовать окружающими! Впрочем, чаще всего окружающие будут только "за". День наделяет Козерога уверенностью в себе и харизмой, позволяя проявлять лидерские качества и даже чуть-чуть манипулировать людьми. Благодаря этому, Козерогу завтра будет нетрудно продвинуть свою идею, организовать любой процесс, убедить в своей правоте. Это хороший день для того, чтобы покорить чье-то сердце или продвинуться в карьере.

Водолей

Сегодня звезды гороскопа советуют Водолею посвятить этот день общению поколений. Родители, дети, внуки - чем больше близких людей соберется вместе, тем лучше! В кругу родных Водолея завтра ждет не только искренняя теплота общения, но и счастливые шансы судьбы: возможно, именно в этот день Водолей получит неожиданную помощь или предложение от своих близких. Если же Водолей не мог решиться завести доверительный разговор, завтра самое время все обсудить в непринужденной и душевной семейной обстановке.

Рыбы

Сегодня день наделяет Рыб немалым зарядом бодрости, энергии и сил. Возможно, встав с кровати, они этого и не почувствуют, но достаточно им выпить чашку кофе и принять контрастный душ, как жизнь заиграет яркими красками! Звезды гороскопа советуют Рыбам завтра уделить время закалке и нагрузкам на свой организм. Порадуйте себя пробежкой, занятием фитнесом или походом в бассейн. А заодно - таким тонизирующим видом спорта, как стрельба глазами в адрес лиц противоположного пола.