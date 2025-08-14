Нападающий сборной Туниса близок к переходу в "Нефтчи"

Стало известно имя еще одного футболиста, которым "Нефтчи" хочет пополнить свой состав.

Как сообщает İdman.biz со ссылкой на Spor24.az, представитель столицы проявляет интерес к Али Юссефу, выступающему за кипрский "Аполлон Лимасол".

Руководство клуба рассчитывает, что 25-летний игрок усилит линию нападения.

Отметим, что Али Юссеф является гражданином Швеции и Туниса. Его контракт с "Аполлон Лимасол" истекает летом 2027 года. Футболист, способный играть на позициях центрального нападающего и вингера, сыграл за сборную Туниса четыре матча.