Утверждено Положение об официальной эмблеме Государственной службы специальной связи и информационной безопасности Азербайджана

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в связи с этим Президент Ильхам Алиев подписал указ.

Согласно указу, утверждено "Описание официальной эмблемы Государственной службы специальной связи и информационной безопасности Азербайджанской Республики".