Утверждено Положение об официальной эмблеме Государственной службы специальной связи и информационной безопасности Азербайджана - УКАЗ Утверждено "Положение об официальной эмблеме Государственной службы специальной связи и информационной безопасности Азербайджанской Республики". Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в связи с этим Президент Ильхам Алиев подписал указ.
Согласно указу, утверждено "Описание официальной эмблемы Государственной службы специальной связи и информационной безопасности Азербайджанской Республики".
