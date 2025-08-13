В Азербайджане начнут действовать специальные исполнительные чиновники

В целях более оперативного и эффективного исполнения судебных решений в Азербайджане создается институт специальных судебных исполнителей. В связи с этим Президент Ильхам Алиев сегодня утвердил закон "О специальных судебных исполнителях".

Как сообщили Day.Az в министерстве юстиции Азербайджана, согласно вышеуказанному закону, в нашей стране планируется переход к смешанной модели исполнительного производства. Согласно этой модели исполнение решений судов и других органов будет осуществляться как государственными, так и специальными судебными исполнителями.

Специальные судебные исполнители будут иметь статус органа обязательного исполнения. Они смогут исполнять все судебные решения, за исключением дел о преступлениях, административных правонарушениях, административных спорах, других дел, в которых участвуют государственные органы, о защите от домашнего насилия, принудительном лечении и делах, связанных с интересами ребенка (за исключением дел о взыскании алиментов). Кроме того, в целях обеспечения финансовой устойчивости деятельности специальных судебных исполнителей предусматривается, что дела, связанные с денежными взысканиями, на начальном этапе будут исполняться специальными судебными исполнителями.

Специальными судебными исполнителями могут стать граждане Азербайджанской Республики, имеющие высшее образование. Желающие работать в качестве специальных исполнительных чиновников пройдут обязательную первоначальную подготовку и стажировку продолжительностью не менее 3 месяцев по итогам конкурса, включающего в себя тестирование и собеседование. После этого им будут выданы сертификат и служебное удостоверение, они примут присягу и приступят к исполнению своих обязанностей.

Эти лица, действующие самостоятельно, будут финансировать свою деятельность исключительно за счет средств, полученных от оказания услуг в соответствии с законом. При этом они должны объединиться в Палату специальных исполнительных чиновников, которая является самоуправляемым органом специальных исполнительных чиновников, и соблюдать ее внутренние правила.

Реализация закона направлена на ускорение процессов принудительного исполнения, повышение удовлетворенности граждан, создание рабочих мест, постепенную оптимизацию государственного аппарата и формирование новой профессиональной среды.

Для начала внедрения института специальных исполнительных чиновников предстоит подготовить нормативно-правовые акты, регулирующие их сертификацию, обязательное обучение и деятельность, а также провести необходимую институциональную работу. В связи с этим запуск института планируется в 2026 году.