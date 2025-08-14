https://news.day.az/world/1774132.html Лесные пожары в Греции усиливаются - ВИДЕО Лесные пожары в Греции усиливаются. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Новая эвакуация объявлена ещё для нескольких десятков тысяч людей в трёх греческих регионах. Представляем вашему вниманию данное видео:
