Из Азербайджана в Украину отправлена очередная гуманитарная помощь

Очередная часть груза, предназначенного Азербайджанской Республикой для гуманитарной помощи Украине, сегодня отправлена с территории Сумгайытского технологического парка.

Как сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на Trend, отправка помощи обеспечивается министерством энергетики согласно распоряжению Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева от 11 августа 2025 года.

В состав гуманитарного груза входят около 90 тысяч метров электрических кабелей и проводов, а также 25 генераторов и 7 комплектов трансформаторов. Первая партия этого оборудования, направляемого для поддержки восстановления стабильного электроснабжения районов, пострадавших от продолжающейся войны в Украине, была отправлена караваном из 10 грузовых автомобилей. Помощь организована по обращениям украинской стороны, общая стоимость груза составляет 2 миллиона долларов США. Планируется, что следующая партия помощи будет отправлена в ближайшие дни.

Отметим, что ранее Азербайджан уже направлял Украине гуманитарную помощь, связанную с электроснабжением. В условиях нынешней войны общая стоимость всей гуманитарной поддержки, оказанной Азербайджаном Украине, включая помощь, направленную на восстановление и реконструкцию, уже превысила 44 миллиона долларов США.