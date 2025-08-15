Создан новый футбольный клуб "Зангезур"

В Азербайджане начал деятельность еще один футбольный клуб.

Как сообщает İdman.biz со ссылкой на Sport1.az, команда "Зангезур" с нового сезона будет выступать в Региональной лиге.

Основателем и президентом клуба является Шахин Мамедов. "Зангезур" будет выступать в Региональной лиге в столичной и северной зонах. Домашние матчи клуб проведет в Баку. Главная цель команды - стать чемпионом и выйти во Вторую лигу.

Бюджет новой команды составляет более 100 тысяч манатов. Подчеркивается, что поддержку команде окажет община Западного Азербайджана.