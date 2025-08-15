https://news.day.az/sport/1774255.html Создан новый футбольный клуб "Зангезур" В Азербайджане начал деятельность еще один футбольный клуб. Как сообщает İdman.biz со ссылкой на Sport1.az, команда "Зангезур" с нового сезона будет выступать в Региональной лиге. Основателем и президентом клуба является Шахин Мамедов. "Зангезур" будет выступать в Региональной лиге в столичной и северной зонах.
Основателем и президентом клуба является Шахин Мамедов. "Зангезур" будет выступать в Региональной лиге в столичной и северной зонах. Домашние матчи клуб проведет в Баку. Главная цель команды - стать чемпионом и выйти во Вторую лигу.
Бюджет новой команды составляет более 100 тысяч манатов. Подчеркивается, что поддержку команде окажет община Западного Азербайджана.
