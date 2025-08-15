В агдеринское село Колатаг отправилась первая группа переселенцев

Продолжается Великое возвращение на освобожденные от оккупации территории Азербайджана. Село Колатаг Агдеринского района также готово принять своих жителей.

Как передает Day.Az со ссылкой на Карабахское бюро Trend, 15 августа из Агдама в агдеринское село Колатаг была отправлена группа переселенцев, состоящая из семей, временно проживавших в разных частях республики, в основном в общежитиях, санаториях и административных зданиях. На первом этапе в село переселяется 26 семей - 89 человек.

Бывшие вынужденные переселенцы выразили благодарность Президенту Ильхаму Алиеву и Первому вице-президенту Мехрибан Алиевой за всестороннюю государственную заботу. Они также выразили признательность доблестной Азербайджанской армии, нашим героическим солдатам и офицерам, освободившим наши земли от оккупации, помолились за упокой души наших шехидов, павших на этом пути.

Отметим, что в настоящее время в Карабахе и Восточном Зангезуре, наряду с переселенными туда бывшими вынужденными переселенцами, проживает в общей сложности более 50 тысяч человек, занятых в реализации проектов, проводимых в этом регионе, а также выполняющих служебные обязанности в местных подразделениях отдельных государственных учреждений, в возобновивших работу учреждениях здравоохранения, образования, культуры, туризма, промышленности и энергетики.