Южная Корея планирует возобновить военное соглашение с КНДР

В Южной Корее заявили о намерении возобновить соглашение, которое приостановит военные действия на границе с Северной Кореей. Договор подписали в 2018 году, но разорвали из-за напряженных отношений между странами.

Как передает Day.Az, об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление президента Южной Кореи Ли Чжэ Мэна.

Документ, подписанный во время межкорейского саммита 2018 года, был приостановлен из-за роста напряженности. В июне 2024 года его полностью отменил тогдашний президент Юн Сок Ёль после того, как Пхеньян в ноябре 2023 года отправил через границу сотни воздушных шариков с мусором.