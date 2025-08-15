https://news.day.az/economy/1774257.html Доходы населения в Азербайджане выросли В январе-июле 2025 года номинальные доходы населения страны увеличились на 7,2 процента по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года и составили 50514,1 миллиона манатов, или в среднем 4935,6 маната на человека. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Государственный комитет статистики.
