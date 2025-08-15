Неопознанные объекты были замечены в небе над Ираном во время стратегического визита высокопоставленного иранского дипломата Али Лариджани в Ирак и Ливан.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Это наблюдение совпало с сообщениями об испытаниях новых и модернизированных ракет (официально не подтвержденными) и произошло на фоне предположений о том, что Иран стремится к созданию межконтинентальных баллистических ракет.

Представляем вашему вниманию данное видео: