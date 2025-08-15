https://news.day.az/world/1774291.html Неопознанные объекты были замечены в небе над Ираном - ВИДЕО Неопознанные объекты были замечены в небе над Ираном во время стратегического визита высокопоставленного иранского дипломата Али Лариджани в Ирак и Ливан. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Неопознанные объекты были замечены в небе над Ираном во время стратегического визита высокопоставленного иранского дипломата Али Лариджани в Ирак и Ливан.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Это наблюдение совпало с сообщениями об испытаниях новых и модернизированных ракет (официально не подтвержденными) и произошло на фоне предположений о том, что Иран стремится к созданию межконтинентальных баллистических ракет.
