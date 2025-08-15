Завтра пройдет вступительный экзамен в лицеи и гимназии

16 августа в 10:00 состоится вступительный экзамен для учеников, переводящихся в 5, 6, 7, 8 и 9 классы лицеев и гимназий.

Об этом Day.Az сообщили в Госагентстве по дошкольному и общему образованию при Министерстве науки и образования.

26 августа планируется проведение конкурса в формате собеседования для начальных классов.

Информация об экзамене отправлена в "личные кабинеты" родителей.

Конкурсы в Бакинском Европейском лицее, Республиканской гимназии искусств и Средней специальной музыкальной школе им. Бюльбюля будут проведены в сроки, определённые заведениями.

Учитывая количество свободных мест, предоставленных лицеям и гимназиям, и число обращений в некоторых классах и заведениях конкурс отменён, и ученики автоматически будут зачислены в выбранные ими заведения.