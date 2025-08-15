Трамп исключил возможность вступления Украины в НАТО

Украине не получит членство в Североатлантическом альянсе и гарантии безопасности в формате НАТО. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

При этом он допустил предоставление Киеву гарантий безопасности со стороны США и стран Европы.

"Возможно. Вместе с Европой и другими странами... Но не в форме НАТО", - сказал Трамп, отвечая на вопрос журналистов о том, предоставят ли США Киеву гарантии безопасности.