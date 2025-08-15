В Швеции произошла стрельба у мечети. В результате пострадали несколько человек, сообщает местное издание SVT, передает Day.Az со ссылкой на KP.RU.

По информации источника, в результате стрельбы возле мечети в Эребру пострадали два человека. Сейчас проводится проверка, полицейские рекомендуют жителям держаться подальше от этого района.

Очевидцы сообщили, что во время праздничной молитвы кто-то выстрелил из пистолета и скрылся. Было слышно несколько выстрелов, и, как сообщается, один человек был ранен, сказал один из свидетелей случившегося.