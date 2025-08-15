https://news.day.az/world/1774298.html Стрельба у мечети в Швеции, есть пострадавшие В Швеции произошла стрельба у мечети. В результате пострадали несколько человек, сообщает местное издание SVT, передает Day.Az со ссылкой на KP.RU. По информации источника, в результате стрельбы возле мечети в Эребру пострадали два человека. Сейчас проводится проверка, полицейские рекомендуют жителям держаться подальше от этого района.
Стрельба у мечети в Швеции, есть пострадавшие
В Швеции произошла стрельба у мечети. В результате пострадали несколько человек, сообщает местное издание SVT, передает Day.Az со ссылкой на KP.RU.
По информации источника, в результате стрельбы возле мечети в Эребру пострадали два человека. Сейчас проводится проверка, полицейские рекомендуют жителям держаться подальше от этого района.
Очевидцы сообщили, что во время праздничной молитвы кто-то выстрелил из пистолета и скрылся. Было слышно несколько выстрелов, и, как сообщается, один человек был ранен, сказал один из свидетелей случившегося.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре