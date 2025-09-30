III Игры СНГ: Сегодня пройдут соревнования по 7 видам спорта

Сегодня на III Играх СНГ, которые впервые проходят в Азербайджане, будут проведены соревнования по 7 видам спорта.

Как сообщает Day.Az, сборная Азербайджана по човгану во втором матче группы A встретится с командой Кувейта. Игра на стадионе города Шеки начнётся в 12:30. В первом туре наша команда одержала победу над Кыргызстаном со счётом 4:0.

В Габалинском Олимпийском спортивном комплексе стартуют соревнования по бадминтону. В Габалинском стрелковом центре будут разыграны очередные комплекты медалей по стендовой стрельбе.

В Дворце спорта в Гяндже пройдут соревнования по плаванию и волейболу, в Мингячевире - по тхэквондо, а в Евлахе - по боксу.

Напомним, что III Игры СНГ, в которых участвуют 1624 спортсмена из 13 стран, завершатся 8 октября. Азербайджан с 5 золотыми, 17 серебряными и 16 бронзовыми медалями занимает 2-е место в общем зачёте. Лидирует команда России с 49 медалями (34 золотые, 8 серебряных и 7 бронзовых).