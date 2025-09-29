Бакинская COP стала одной из самых успешных конференций в истории

Бакинская конференция COP стала одной из самых успешных в истории.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил заместитель министра иностранных дел Азербайджана Ялчин Рафиев в ходе выступления на международной конференции в рамках Бакинской недели климатической деятельности.

"Баку выделялся масштабом - в мероприятии приняли участие более 76 тысяч человек, а также высоким уровнем вовлечённости: это вторая по числу глав государств и правительств конференция COP за всю историю. Она также стала одной из самых инклюзивных, объединив представителей государственных структур, частного сектора, научного сообщества, гражданского общества и коренных народов", - отметил он.

Рафиев напомнил о прошедшей в Нью-Йорке Неделе высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН, где многие лидеры представили новые климатические планы. "Слушая эти политические заявления, мы должны быть уверены, что государства, от которых ожидается предоставление климатического финансирования, в первую очередь развитые страны, и они выполнят свои обязательства", - подчеркнул дипломат.

Он отметил необходимость обеспечения долгосрочного наследия Бакинской COP. "Это не только реализация принятых решений, но и сохранение, а также развитие положительного опыта, заложенного в Баку", - сказал Рафиев.

Замминистра добавил, что Азербайджан содействует Австралии и Турции в переговорах о выборе страны-хозяйки COP31 и продолжает посредничество между другими государствами для достижения позитивных результатов.

"Мы также активно сотрудничаем с нашими бразильскими партнёрами для реализации дорожной карты "Баку - Белен", связанной с целью по климатическому финансированию в размере 1,3 триллиона долларов США. Эта задача имеет ключевое значение для обеспечения адекватного уровня финансирования потребностей развивающихся стран", - резюмировал заместитель министра.