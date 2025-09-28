Azerbaijan Dance Festival станет источником новых идей и самых ярких впечатлений

С 30 октября по 2 ноября Баку станет центром мировой танцевальной культуры - в столице Азербайджана пройдёт Azerbaijan Dance Festival 2025, организованный Азербайджанским танцевальным союзом (AzDC, президент - проректор Бакинской академии хореографии, народная артистка Тарана Мурадова) и Международной танцевальной компанией SRDS (Smooth & Rhythm Dance Style, президент - Ольга Краснянская), передает Day.Az со ссылкой на Trend Life. Вечера танцевального праздника пройдут в JW Marriott Absheron Baku.

Соучредитель AzDC, председатель комитета по аргентинскому танго, лауреат международных соревнований Ильхам Османов в интервью Trend Life отметил значимость проведения Azerbaijan Dance Festival 2025. Ильхам Османов также является танго-диджеем различных мероприятий, педагогом, тангеро, руководителем и директором школы IN-Tango.

"Азербайджан всё чаще и ярче заявляет о себе на международной арене - будь то в сфере искусства, спорта или культурных проектов. И каждый раз мы с гордостью представляем нашу страну, добиваемся успехов и укрепляем её авторитет в мире.

Азербайджанский танцевальный фестиваль - это событие международного масштаба, где встречаются традиции и новаторство, искусство и вдохновение. Но главное, что делает Азербайджанский танцевальный фестиваль столь значимым - это его международный масштаб и миссия. Фестиваль становится площадкой для культурного обмена, мостом между народами, где танец становится универсальным языком дружбы. Здесь рождается новая энергия, открываются таланты, укрепляются связи между людьми и странами. Именно такие проекты делают наш культурный ландшафт богаче, открывают новые горизонты для талантов и позволяют миру ближе узнать Азербайджан - страну, в которой история и современность звучат в гармонии", - Ильхам Османов.

По его словам, особое место в программе этого года занимает соревнование по аргентинскому танго в формате Pro-Am (Professional-Amateur / Профессионал - Любитель). Это уникальный формат, когда мастер своего дела выходит на паркет вместе с любителем, открывая для него мир высокого искусства танца и давая возможность почувствовать вкус настоящей сцены.

"Аргентинское танго - это не просто танец. Это язык эмоций, история страсти и нежности, диалог сердец, рассказанный в движении. И потому участие в таком соревновании - это всегда встреча с чем-то живым, искренним и вдохновляющим.

Я уверен, что Azerbaijan Dance Festival станет источником новых идей, самых ярких впечатлений и дружеских встреч. Пусть он укрепит имидж Азербайджана как страны, где рождаются традиции будущего, где вдохновение и искусство идут рука об руку. Мы можем с уверенностью сказать, что такие проекты выводят Азербайджан в число культурных центров, где традиции и современность встречаются в гармонии. Наши фестивали доказывают: искусство способно объединять людей независимо от языка, возраста или национальности", - добавил Ильхам Османов.

Фестиваль пройдет в рамках официального празднования юбилея прославленного хореографа и исполнительницы танцев Тараны Мурадовой, которой будет посвящен гала-вечер Night of the Dancing Diamonds. На вечере будет представлена постановка современной бальной хореографии с элементами национального танца, раскрывающая магию синтеза культур и стилей, Тараны Мурадовой и известного танцора, чемпиона мира и Европы, хореографа-постановщика Дениса Тагинцева.

AZDF 2025 - это больше, чем фестиваль. Это пространство вдохновения, диалога и единства, где танец становится мостом между народами. Не пропустите главное танцевальное событие года в самом сердце Кавказа!

Информационная поддержка - Trend.Az, Day.Az, Milli.Az, Azernews.Az.