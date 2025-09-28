В Париже пройдет фотовыставка "Мины в Азербайджане".

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, экспозиция будет организована совместно Ассоциацией диалога Азербайджан-Франция и "Фотоклубом "Гилавар".

Открытие состоится 30 сентября. На выставке будут представлены фотографии жертв мин, заложенных на азербайджанских территориях во время армянской оккупации, а также снимки, раскрывающие трагические последствия минной угрозы после войны. Цель - привлечь внимание к ужасающим последствиям мин и призвать к признанию этих действий военными преступлениями.

Посредством фотографий будут показаны судьбы людей, пострадавших от мин, разрушенные земли и повседневные опасности, с которыми сталкивается гражданское население. Эта инициатива носит просветительский характер и направлена на укрепление солидарности.