Роберт Просинечки может вновь возглавить сборную Азербайджана

В ближайшие дни станет известно имя нового главного тренера сборной Азербайджана по футболу.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Bizim.Media, на следующей неделе решится вопрос о будущем Айхана Аббасова у руля национальной команды. Переговоры между Ассоциацией футбольных федераций Азербайджана (АФФА) и 44-летним специалистом продолжаются.

По данным издания, если соглашение с Аббасовым не будет достигнуто, сборную возглавит иностранный специалист. В этом направлении уже проведены предварительные переговоры и достигнуто соглашение. В качестве запасного варианта АФФА связалась с Робертом Просинечки, ранее тренировавшим азербайджанскую команду. Хорватский наставник положительно отнесся к предложению вернуться.

Напомним, 56-летний Просинечки возглавлял сборную Азербайджана с декабря 2014 года по ноябрь 2017-го.