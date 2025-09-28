Трамп обсудит с лидерами Конгресса возможные меры предотвращения шатдауна

Президент США Дональд Трамп намерен 29 сентября встретиться с лидерами обеих партий в Конгрессе с целью обсуждения мер по предотвращению приостановки работы федерального правительства - шатдауна.

Как передает Day.Az, об этом сообщило 27 сентября агентство Associated Press.

По его информации, Трамп примет в Белом доме спикера Палаты представителей Конгресса Майка Джонсона (республиканец от штата Луизиана), лидера республиканцев в Сенате Джона Тьюна (от штата Южная Дакота), а также лидеров демократического меньшинства в нижней и верхней палате Конгресса - Хакима Джеффриса и Чака Шумера (оба - от штата Нью-Йорк).

23 сентября Трамп написал в Truth Social, что не намерен встречаться с лидерами демократов в Конгрессе США для обсуждения мер по предотвращению шатдауна. Глава вашингтонской администрации отметил, что такая встреча "не может быть продуктивной". Он подчеркнул, что демократы выдвигают "несерьезные и нелепые требования" для договоренностей о дальнейшем финансировании правительства.