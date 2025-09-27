В Spotify объявили войну нейросетевым трекам

Стриминговый сервис Spotify объявил о масштабных мерах по очистке платформы от созданной с помощью искусственного интеллекта музыки. Таким образом было удалено 75 млн ИИ-треков, загруженных в обход правил.

Как передает Day.Az, об этом говорится в блоге компании.

Причиной стали новые инструменты вроде Suno, которые позволяют автоматически генерировать композиции. Этим активно воспользовались злоумышленники, выпускавшие музыку в больших объемах и маскировавшиеся под известных исполнителей для получения роялти.

В ответ Spotify внедрила новый спам-фильтр, который будет автоматически выявлять массовые загрузки, дублирующийся контент и треки с SEO-оптимизированными названиями. При этом система будет работать в "щадящем" режиме, чтобы не ограничить добросовестных музыкантов.

Кроме того, компания ужесточила правила в отношении подделки идентичности: теперь категорически запрещено использовать ИИ для создания клонов голосов артистов. Также Spotify сотрудничает с отраслевыми партнерами над разработкой стандарта раскрытия информации об использовании ИИ. Новый механизм позволит авторам добровольно указывать степень применения технологий искусственного интеллекта при создании музыки, без риска санкций при поиске или рекомендациях.