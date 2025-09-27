https://news.day.az/politics/1783797.html Минобороны Турции поделилось публикацией по случаю 27 сентября - Дня памяти Министерство национальной обороны Турции поделилось публикацией на своей официальной странице в соцсети X в связи с 27 сентября - Днем памяти в Азербайджане, передает Day.Az.
Министерство национальной обороны Турции поделилось публикацией на своей официальной странице в соцсети X в связи с 27 сентября - Днем памяти в Азербайджане, передает Day.Az.
"В годовщину славной борьбы героической азербайджанской армии за освобождение оккупированных земель и достижение победы желаем милости Аллаха героическим шехидам, а ветеранам - здоровья и счастья", - говорится в публикации.
