Минобороны Турции поделилось публикацией по случаю 27 сентября - Дня памяти

Министерство национальной обороны Турции поделилось публикацией на своей официальной странице в соцсети X в связи с 27 сентября - Днем памяти в Азербайджане, передает Day.Az.

"В годовщину славной борьбы героической азербайджанской армии за освобождение оккупированных земель и достижение победы желаем милости Аллаха героическим шехидам, а ветеранам - здоровья и счастья", - говорится в публикации.