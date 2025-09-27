Пезешкиан раскритиковал требования США по обогащенному урану

Президент Ирана Масуд Пезешкиан назвал неприемлемыми требования США передать весь обогащенный уран взамен на три месяца отсрочки перед возобновлением санкций. Его слова передает гостелерадиокомпания IRIB, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Естественно, что мы не пришли к соглашению по механизму возврата [санкций], ведь требования США неприемлемы. Они хотят, чтобы мы передали им весь обогащенный уран, <...> а это ни в коем случае неприемлемо", - сказал президент Ирана.

Пезешкиан подчеркнул, что между предложением США и возвратом санкций Иран предпочтет выбрать второе.