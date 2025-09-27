ANAMA подписало контракты с рядом компаний

Продолжаются работы по разминированию освобожденных территорий Азербайджана.

Как сообщает Day.Az, в продолжение этих работ Агентство Азербайджанской Республики по разминированию начинает сотрудничество с еще несколькими компаниями.

Так, было достигнуто соответствующее соглашение и заключены договоры между Агентством и ЗАО "Safe Point", ООО "Azerbaijan Demining Company" и ООО "Alphademining" по оказанию услуг по очистке освобожденных территорий от мин и неразорвавшихся боеприпасов.

Согласно информации, общая стоимость работ составляет 9,4 миллиона манатов.

Отметим, что все три компании, которым поручены работы, были зарегистрированы государством в 2021 году.

Законным представителем ЗАО "Safe Point" с уставным капиталом в 2 тыс. манатов является Омаров Вахид Джабир оглу.

Законным представителем ООО "Azerbaijan Demining Company" с уставным капиталом в 100 манатов является Мамедов Кямран Надир оглу.

Законным представителем ООО "Alphademining" с уставным капиталом в 100 манатов является Джафаров Гусейн Иса оглу.