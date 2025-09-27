Президент Турции поделился публикацией в связи с Днем памяти Азербайджана

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поделился публикацией в связи с 27 сентября - Днем памяти Азербайджана, сообщает Day.Az.

"С любовью и почтением отдаю дань памяти шехидам, которые, продемонстрировав большой пример героизма, освободили Карабах и другие оккупированные азербайджанские земли. Карабах - навеки Азербайджан!" - говорится в публикации.