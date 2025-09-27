https://news.day.az/politics/1783754.html Президент Турции поделился публикацией в связи с Днем памяти Азербайджана - ФОТО Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поделился публикацией в связи с 27 сентября - Днем памяти Азербайджана, сообщает Day.Az. "С любовью и почтением отдаю дань памяти шехидам, которые, продемонстрировав большой пример героизма, освободили Карабах и другие оккупированные азербайджанские земли.
