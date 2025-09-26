В известном ресторане незаконно держали животных

В ресторане Kolorit выявлено незаконное содержание животных.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Агентство по безопасности пищевых продуктов Азербайджана (AQTA), в рамках мониторинга был проведен осмотр ресторана Kolorit, расположенного на улице М.Хади в Хатаинском районе.

Во время проверки было обнаружено, что животные и птицы содержались в закрытом помещении без ветеринарного контроля. Были определены их виды и количество, а также даны инструкции о передаче животных в особо охраняемые природные зоны или в парки, соответствующие требованиям по благополучию животных, а также о проведении уборки, дезинфекции и других ветеринарно-санитарных мероприятий в местах их содержания. В случае несоблюдения этих предписаний будут приняты меры в соответствии с законодательством.

Отмечается, что содержание и демонстрация диких животных и птиц в общественных заведениях питания и семейных зонах отдыха запрещены законом. Нарушение этого правила создает риски передачи зоонозных заболеваний и нарушает биологическую безопасность.

AQTA подчеркивает, что мониторинг будет продолжаться, и при выявлении нарушений требований законодательства агентство примет соответствующие административные меры.