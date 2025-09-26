Тегеран сделал призыв к СБ ООН

Глава МИД Ирана Аббас Аракчи в преддверии голосования СБ ООН по проекту резолюции об отсрочке восстановления санкций против Тегерана призвал поддержать это предложение, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.

"Иран призывает членов Совбеза действовать ответственно и встать на верную сторону, поддержав дипломатию, правосудие и международное право", - написал Аракчи в соцсети Х, мотивируя свою позицию.

По его мнению, голосование дает Совбезу возможность сказать "нет" противостоянию и "да" - сотрудничеству.

Позднее в пятницу пройдет голосование СБ ООН по российско-китайскому проекту резолюции о технической отсрочке восстановления санкций против Тегерана на шесть месяцев.