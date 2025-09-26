"Кяпаз" рассматривает украинского специалиста на пост главного тренера

Украинский тренер Юрий Максимов вошел в число кандидатов на должность главного тренера футбольного клуба "Кяпаз".

Как сообщает İdman.biz со ссылкой на sport24.az, по словам директора департамента медиа и маркетинга клуба Герая Гиясова в списке претендентов есть как местные, так и иностранные специалисты: "Но называть какие-либо имена пока неправильно".

Напомним, "Кяпаз" ранее расстался с Адилом Шукюровым. Под его руководством команда проиграла все пять стартовых матчей чемпионата. Максимов уже имеет опыт работы в Азербайджане: в сезоне-2017/18 он возглавлял "Кешля" (ныне "Шамахы") и привел клуб к победе в Кубке страны.