Состоялось заключительное мероприятие фестиваля "Насими"

Закрытие III Фестиваля поэзии, искусства и духовности - Насими состоялось в Государственном историко-архитектурном заповеднике "Атешгях".

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в рамках мероприятия была организована духовно-ирфанская музыкально-литературная ночь, посвящённая наследию поэта Насими.

Вечер проходил в формате совместного собрания поэтов, музыкантов и участников проекта "Söz" с исполнением группы "Savalan". Звучали произведения "Mən ki, dərvişəm", "Hardasan", "Eşq əhli", "Heyran olmuşam", "Sığmazam", "Mənəm mən" и другие.

Заключительным номером фестиваля стало выступление Чингиза Мустафаева, известного своими нестандартными интерпретациями. Он представил перформанс на основе суфийских мотивов.

Фестиваль поэзии, искусства и духовности - Насими, проходивший 23-25 сентября в Баку и в родном городе поэта - Шамахы, при организации Фонда Гейдара Алиева и министерства культуры Азербайджана, а также партнёрстве ICESCO, запомнился интересными презентациями и премьерами. А постановки "Иблис" и балета "Насими" в новой редакции были тепло встречены зрителями.

Целью фестиваля "Насими", организованного с 2018 года, является исследование тем гуманизма, любви и толерантности, а также поощрение творческого диалога между культурами и поколениями посредством различных форм художественного выражения. Программа масштабного мероприятия охватывает разнообразные виды искусства и области знаний.