В Азербайджане впервые запускаются внутрирегиональные пассажирские ж/д перевозки

По маршруту Гянджа-Мингечевир-Агстафа пассажирские поезда будут курсировать дважды в день.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил советник председателя Азербайджанских железных дорог (ADY) Ариф Агаев на мероприятии, посвящённом запуску пассажирских перевозок по маршруту Гянджа-Мингечевир-Агстафа.

По словам советника, открытие межрайонного маршрута Мингечевир-Гянджа-Агстафа является знаковым событием для железных дорог страны.

"Это особенно важно, поскольку впервые за пределами Баку мы запускаем поездки современными поездами между районами.

Как известно, действующие межрайонные маршруты - точнее, маршруты Баку-Газах-Баку, Баку-Габала-Баку, Баку-Балакен-Баку и Баку-Агдам-Баку - начинаются и заканчиваются в столице. Сегодня же мы, можно сказать, нарушаем эту традицию и внедряем новшество", - отметил он.

А.Агаев добавил, что стоит отметить и восстановление железнодорожного сообщения с Мингечевиром после долгих лет перерыва.

"Накануне 145-летия железных дорог Азербайджана по маршруту Гянджа-Мингечевир-Агстафа пассажирам будут предоставлены услуги современными, комфортабельными электрическими поездами дважды в день".

Советник председателя подчеркнул, что воспользоваться этим маршрутом смогут не только жители Мингечевира, но и Горана, Гянджи, Дельлер, Говлара, Товуза и Агстафы.

А.Агаев с уверенностью отметил, что маршрут обеспечит жителям Мингечевира удобные, безопасные и доступные поездки, а также создаст условия для дальнейшего развития и популяризации туристического потенциала города:

"Мы прилагаем все усилия, чтобы сделать все регионы Азербайджана более доступными для пассажиров и расширить географию обслуживания. С этой целью внедряются современные подходы для постоянного повышения качества пассажирских перевозок. В 2023 году впервые был запущен маршрут Баку-Габала-Баку, а в 2024 году с вводом новых поездов увеличилось количество рейсов по маршруту Баку-Агстафа-Баку с остановками на станциях Ляки и Уджар. На ряде станций и остановок, а также в поездах, курсирующих по межрайонным направлениям, активирована бесплатная услуга Wi-Fi".

Ранее мы сообщали, что к концу 2026 года планируется открытие как железной дороги Агдам-Ханкенди, так и Железнодорожного и Автовокзального комплекса Ханкенди.