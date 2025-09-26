К концу 2026 года планируется открытие как железной дороги Агдам-Ханкенди, так и Железнодорожного и Автовокзального комплекса Ханкенди.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил советник председателя Азербайджанских железных дорог (ADY) Ариф Агаев на мероприятии, посвящённом запуску пассажирских перевозок по маршруту Гянджа-Мингечевир-Агстафа.

По его словам, в начале 2025 года было восстановлено пассажирское сообщение по маршруту Баку-Балакен-Баку, 15 июня маршрут был продлен до Газаха по линии Баку-Агстафа-Баку, а 30 августа открыт маршрут Баку-Агдам-Баку.

"Отмечу, что организация рейсов из Баку в Агдам повысит доступность общественного транспорта в экономическом регионе Карабаха и создаст условия для социально-экономического возрождения Агдама и прилегающих районов", - подчеркнул А. Агаев.

Он также сообщил, что к концу 2026 года планируется открытие как железной дороги Агдам-Ханкенди, так и Железнодорожного и Автовокзального комплекса Ханкенди.

"Помимо Карабаха, в экономическом регионе Восточный Зангезур также восстанавливается железнодорожная инфраструктура. Проектирование железнодорожной линии Горадиз-Агбенд выполнено на 84%, строительные и монтажные работы - на 67%", - добавил А.Агаев.