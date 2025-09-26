В Азербайджане оценена себестоимость "зеленого" водорода

В Азербайджане себестоимость "зеленого" водорода (LCOE - Levelized Cost of Energy) оценена примерно в 3 евро за килограмм.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сообщила заместитель директора Государственного агентства по возобновляемым источникам энергии при Министерстве энергетики Азербайджана Рена Гумбатова на конференции "Неделя зеленой энергии Азербайджана и Центральной Азии" в Баку.

По её словам, исследование экономики водорода проводилось при поддержке Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) в рамках годового проекта с Worley Consulting Group. Полный отчёт пока не опубликован, однако его краткая версия размещена на сайте агентства.

"Исследование показало, что себестоимость "зеленого" водорода составляет около 3 евро за килограмм, что выглядит достаточно конкурентоспособным. Однако результаты пока не являются окончательными - необходимо получить ясное понимание по всем ресурсам. Анализ также показал, что "голубой" водород может быть несколько дешевле, но в Европе пока не сформированы соответствующие регуляторные нормы", - отметила Гумбатова.

Заместитель директора подчеркнула, что Азербайджан уже давно является производителем водорода:

"Как страна с развитой нефтегазовой промышленностью, мы хорошо знакомы с производством "серого" водорода и правилами безопасности. Тем не менее, необходимы дополнительные исследования по технологиям улавливания и хранения углерода (CCS) или его улавливания, использования и хранения (CCUS). Для этого у Азербайджана есть хорошая база - истощённые месторождения можно использовать аналогично опыту Норвегии, а существующие трубопроводы могут быть модернизированы для хранения углерода".

Она также отметила, что с учётом целей декарбонизации в Европе, там рассматривается применение всех инновационных технологий, включая обязательное использование CCS/CCUS для нефтегазовых компаний. В Азербайджане, как в развивающейся нефтегазовой стране с доступным природным газом, важно учитывать социальные влияния, интересы государства и другие факторы.

В исследовании также затрагивались вопросы водных ресурсов.

"В Азербайджане существуют проблемы с водой. Исходя из результатов исследования, для производства водорода можно использовать воду Каспийского моря - она полусолёная и требует очистки, что увеличивает затраты. Кроме того, сброс отходов в Каспий может создать экологические проблемы, поскольку уровень моря снижается, что негативно сказывается на биоразнообразии. Поэтому необходимо действовать очень осторожно", - подчеркнула Гумбатова.